Cela repart pour Javier Pastore. Malheureusement, on ne parle pas de sa présence sur le terrain mais bien d’une nouvelle absence à durée indéterminée. Revenu de sélection avec un souci physique, l’Argentin n’avait déjà pas été retenu pour le déplacement à Metz.

Et selon L’Equipe, il ne sera pas non plus du déplacement à Glasgow. C’est à nouveau son mollet qui serait touché, zone qui l’avait contraint à de longues semaines d’absence la saison passée. Un coup dur pour le joueur qui expliquait avoir l’objectif d’être disponible pour tous les matches de la saison...

Le groupe du PSG pour le voyage à Glasgow :

AREOLA Alphonse

BERCHICHE Yuri

CAVANI Edinson

DANI ALVES

DESCAMPS Remy

DRAXLER Julian

KIMPEMBE Presnel

KURZAWA Layvin

LO CELSO Giovani

LUCAS

MARQUINHOS

MBAPPE Kylian

MEUNIER Thomas

NEYMAR JR

NKUNKU Christopher

RABIOT Adrien

THIAGO MOTTA

THIAGO SILVA

TRAPP Kevin

VERRATTI Marco