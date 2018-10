Ancien joueur et coach du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez est devenu, à l’été 2017, le directeur sportif du centre de formation. Après un peu plus d’un an de travail, le bilan est bon pour lui, qui a su persuader certains joueurs de rester au club. Pourtant, il devrait tout de même changer de rôle au sein de l’organigramme parisien prochainement.

D’après les informations de L’Équipe, les dirigeants ne souhaitent pas le voir quitter le PSG, malgré l’arrivée de Paulo Noga en tant que directeur technique du centre de formation. Après une réunion avec Jean-Claude Blanc (directeur général délégué), alors que "Luis" n’avait plus de nouvelles de ses dirigeants, il devrait occuper le poste d’ambassadeur du PSG.