Kylian Mbappé (20 ans) termine l’année 2018 avec un nouveau trophée dans l’escarcelle. Lauréat du trophée Raymond Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant sur la planète football, l’attaquant du Paris SG a été élu meilleur joueur français de l’année par le jury de France Football. Il devance Raphaël Varane et Antoine Griezmann sur le podium. De quoi être satisfait.

« Je suis vraiment très content. Quand on regarde la liste des anciens vainqueurs, avec tous ces grands noms de l’histoire du football français, c’est un réel honneur de compléter ce palmarès. Je succède à N’Golo (Kanté), Antoine (Griezmann) et Blaise (Matuidi), des coéquipiers, mais aussi à des idoles comme Platini, Zidane ou Henry. Forcément, ça fait quelque chose. Même mon sélectionneur l’a eu. J’ai encore plus conscience de rentrer dans un cercle très fermé de ceux qui marquent l’histoire de notre sport en France. J’en suis très fier et ne le considère pas comme un lot de consolation après le Ballon d’Or. Je n’ai pas envie de négliger cette récompense. Le Ballon d’Or, ça va, c’est passé. Je sais que je ne l’ai pas assez mérité... au contraire de ce prix de meilleur joueur français de l’année. »