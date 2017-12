Ce jeudi soir, le Parisien révèle que le Paris Saint-Germain aurait accepté l’offre du Betis Séville. Le club espagnol a envoyé un mail d’intérêt au PSG comprenant une offre ferme sous forme de prêt avec option d’achat et la prise en charge intégrale du salaire du joueur brésilien (soit 3,5 millions d’euros nets annuels).

Antero Henrique directeur sportif parisien, Maxwell et Unai Emery ont accepté la proposition espagnole. Problème de taille pour le club parisien, Lucas Moura refuse de quitter la capitale cet hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2019, l’international brésilien attendrait une grosse opportunité pour plier bagages. Ce dernier se sent bien à Paris et ne souhaite pas précipiter un départ. Une épine dans le pied pour Nasser Al-Khelaïfi ?