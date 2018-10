Le PSG s’est largement imposé face à l’Olympique Lyonnais, 5-0, au Parc des Princes, en clôture de la 9e journée de Ligue 1, quelques jours après son carton en Ligue des Champions face à l’Étoile Rouge de Belgrade. L’entraîneur parisien, Thomas Tuchel, a réagi tout de suite après la rencontre au micro de Canal +. Pour le technicien allemand, son équipe a fait preuve de caractère et s’est dit ravi de la performance de ses ouailles.

« C’est fantastique, incroyable, mais super dur en première mi-temps. Très, très dur, car Lyon a joué avec beaucoup de qualités et de confiance. On a joué à 10, puis à 10 contre 10. Quelle mentalité, c’est incroyable. Nous sommes restés ensemble. J’ai dit à la pause : "restez calmes, on doit s’améliorer, défendre en bloc". Avec ça, on a eu beaucoup de confiance et de mental. Je n’ai pas été surpris, car je sais qu’ils sont capables de choses spéciales. Ils jouent et travaillent ensemble depuis plusieurs semaines. C’est exceptionnel. Le football c’est pour marquer des buts et attaquer. À Paris, tu dois jouer offensif. »