Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais en clôture de la 6e journée de Ligue 1, au Parc des Princes (21h). Si les Lyonnais ont déjà affronté Bordeaux (3-3) et les Parisiens Saint-Etienne (3-0), il s’agit du premier vrai gros choc pour deux formations encore invaincues cette saison. Leader du championnat, le PSG tentera d’enchaîner un 6e succès en 6 rencontres. L’OL récupérerait lui la 3e place aux Stéphanois en cas d’exploit dans la capitale.

Malgré les absences des Argentins Angel Di Maria et Javier Pastore, blessés, et de Marco Verratti, suspendu, Unai Emery peut s’appuyer sur un effectif pléthorique. Incertain, Adrien Rabiot était bien présent dans le groupe parisien. A Lyon, Clément Grenier et Jordan Ferri sont absents, de même que Mapou Yanga Mbiwa, non-retenu, et que Pape Cheikh Diop, toujours pas opérationnel.

Les compositions d’équipes

Le onze du Paris Saint-Germain : Areola - Dani Alves, Kimpembe, Thiago Silva, Kurzawa - Motta, Rabiot - Draxler, Neymar, Mbappé - Cavani

Le onze de l’Olympique Lyonnais : Lopes - Tete, Marcelo, Morel, Mendy - Tousart, Ndombele - Traoré, Fekir, Memphis - Mariano

