L’affiche du week-end en Ligue 1 a lieu ce soir au Parc des Princes, où le PSG, leader incontesté, reçoit l’Olympique Lyonnais, 5e, mais qui s’avance en véritable épouvantail tant il capitalise dans les gros matches. Après Manchester City et Marseille, l’OL compte bien accrocher un troisième adversaire de poids à son tableau de chasse et dans le même temps grimper sur le podium. Mais se dresse face à lui un Paris Saint-Germain intraitable cette saison, avec huit victoires en huit matches et un total de 27 buts marqués (3,3 par match).

Pour ce match, Thomas Tuchel fait confiance à un 4-3-3, et compte sur le retour de Gigi Buffon dans le but. La défense est composée de Meunier, Thiago Silva, Kimpembe et Bernat, alors qu’en l’absence de Rabiot, suspendu, Marquinhos intègre le milieu aux côtés de Verratti et Di Maria. Devant, Mbappé, Cavani et Neymar sont bien évidemment titulaires. Côté lyonnais, le 4-4-1-1 est de mise. Si Bruno Genesio s’appuie sur le schéma de Manchester, quelques changements sont à noter. Derrière, la surprise vient de la titularisation de Jérémy Morel à la place de Marcelo. Lucas Tousart suppléé lui Pape Cheikh Diop dans l’entre-jeu, alors que Bertrand Traoré est aligné dans le couloir droit en lieu et place de Maxwel Cornet. Nabil Fekir évoluera en soutient de Memphis Depay devant.

Les compositions d’équipes :

PSG : Buffon - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos, Di Maria - Mbappé, Cavani, Neymar

OL : Lopes - Rafael, Morel, Denayer, Mendy - Traoré, Tousart, Ndombele, Aouar - Fekir - Depay