La 24e journée de Ligue 1 se referme sur un alléchant PSG-OL, au Parc des Princes (21h00). Leader incontesté, invaincu toutes compétitions confondues depuis le 1er novembre (18V, 2N), le Paris Saint-Germain compte 25 points d’avance sur son adversaire du soir. Des Lyonnais qui restent sur une défaite à Nice et un nul à domicile contre Amiens, et qui reviendraient à cinq points du podium en cas d’exploit. Un exploit possible au vu des absences parisiennes.

Pour ce match, Thomas Tuchel est privé de Diallo, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat, et Dagba... Toute sa défense, en somme. Mais également de Neymar. Il titularise un 4-4-2, avec Navas et une défense expérimentale composée de Meunier, Kehrer, Kimpembe et Kurzawa. Au milieu, Draxler et Di Maria occupent les ailes, alors que Verratti et Gueye sont à l’intérieur. Devant, Mbappé et Icardi sont alignés. En face, outre les absents de longue date (Depay, Reine-Adelaïde, Dubois, Koné) Rudi Garcia est privé de Maxwel Cornet, malade. Il aligne un 4-2-3-1, avec Lopes dans le but et une défense à l’accent brésilien, composée de Rafael, Marçal, Marcelo... et Denayer. Au milieu, Mendes et Tousart sont alignés devant la défense, alors qu’un cran plus haut, Houssem Aouar est entouré par le jeune Cherki et Terrier. Moussa Dembélé est seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

PSG : Navas - Meunier, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Verratti, Gueye, Draxler - Mbappé, Icardi

OL : Lopes - Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal - Tousart, Thiago Mendes - Cherki, Aouar, Terrier - Dembélé