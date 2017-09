Présent en conférence de presse ce vendredi au centre Ooredoo, Unai Emery a effectué un point médical avant la réception de Lyon dimanche au Parc des Princes (21h00). Angel Di Maria et Javier Pastore sont d’ores et déjà forfaits pour la venue de l’Olympique Lyonnais et poursuivent leur travail avec le staff médical.

Absent de l’entraînement aujourd’hui, Adrien Rabiot est incertain pour le match de dimanche. « Adrien est resté aux soins avec le kiné. On verra demain. Il a une chance de jouer dimanche, » a commenté Emery. Pour rappel, Marco Verratti est suspendu et ne participera à la rencontre face à l’OL.