Arrivé au Paris Saint-Germain en 2013, en provenance de l’AS Rome pour un peu plus de 30 millions d’euros, Marquinhos (25 ans) s’est imposé comme un leader sur le rectangle vert pour le club de la capitale. Très discret, le défenseur central polyvalent brésilien a également rapidement conquis le cœur des supporters parisiens, tout en s’affirmant en interne et dans le vestiaire au fil des années. Juste avant une rencontre capitale pour Paris, face au BvB, en 8e de finale retour de Ligue des Champions (match à suivre sur notre live commenté), Olivier Létang, directeur sportif du PSG entre novembre 2012 et mai 2017, s’est livré sur l’international auriverde (41 sélections, 1 but).

« Sa force est de toujours se montrer très professionnel et corporate, en toute circonstance. C’est quelqu’un de très intelligent, il suffit de voir à quelle vitesse il a appris le français. En trois mois, il était capable d’avoir une discussion. Il s’épaissit saison après saison, à la fois dans la personnalité et physiquement. Souvenez-vous, quand il est arrivé, il était bien plus fin », a déclaré l’ancien président du Stade Rennais dans les colonnes de L’Equipe, ce mardi. Vice-capitaine du club derrière Thiago Silva (35 ans), qui pourrait partir libre en juin prochain, Marquinhos incarne l’avenir du PSG. Il devrait faire les beaux jours des champions de France en titre encore longtemps puisqu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec Paris, en janvier dernier.