Ce dimanche, André-Pierre Gignac a donné une interview à Téléfoot. Alors que l’OM joue ce dimanche soir contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), l’avant-centre des Tigres de Monterrey a donné un pronostic amusant.

« Vu comment ça s’est passé, une deuxième remontada en peu de temps, ils peuvent être atteins mentalement. Il y a des coups à jouer, on est l’Olympique de Marseille même si ça fait longtemps qu’on a pas gagné au Parc. Moi je verrais bien un un partout, un truc bien rageant où on égalise à la dernière minute. Beau but de raccroc, cafouillage sur un dernier corner et paf ! Un truc bien rageant pour eux », a déclaré l’ancien attaquant de l’OM tout sourire.