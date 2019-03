Le Paris Saint-Germain a remporté le Classique contre l’OM ce soir (3-1). Si Mbappé ouvrait le score peu avant la pause, Germain lui répondait au retour des vestiaires. Finalement, un Di Maria cinq étoiles s’offrait un doublé, dont un somptueux coup-franc obtenu après une main de Mandanda loin de surface, le portier olympien étant exclu. Interrogé à l’issue de la rencontre par Canal +, Valère Germain s’est montré déçu.

« En première mi-temps, on était bien en place. On a pris des buts aux moments clés du match. On a la chance d’égaliser, mais on prend un but après. Malheureusement, il y a un carton rouge ensuite. On a mal géré nos temps forts. On savait qu’ils auraient le ballon. Dans le football, quand tu prends des buts aux mauvais moments, tu perds les matches. Malgré le résultat, on a fait un match cohérent. Il reste 9 matches, rien n’est perdu. On va continuer et ça va payer. On aurait dû faire plus ce soir, même si c’est pas mal. On aurait aimé partir avec un point mais c’est comme ça, on va continuer à travailler », a ainsi déclaré l’attaquant olympien.