La première période parisienne contre l’OM (4-0) était un modèle du genre. Quatre buts inscrits, de l’intensité, tout ce qui fait le bonheur de Thomas Tuchel, le coach du Paris Saint-Germain. En seconde période en revanche, rien ne semble à sauver, sauf peut-être le fait que l’OM n’a pas marqué de but. Ce qui a fortement déplu à l’Allemand. « Il y a trop de différences entre la première et la deuxième. Je ne suis pas content de la deuxième, pas du tout. On peut le dire, il n’y avait presque rien. (...) Le résultat, c’est le résultat. Et la performance, c’est la performance. Avec 4-0 pour nous, on doit prendre le ballon et mettre de l’intensité. On ne l’a pas fait. Du coup, on a perdu les statistiques et c’était mérité parce qu’on a fini notre match à la mi-temps. Ce n’est pas ce que l’on veut. Nous sommes une équipe forte, un match c’est 90 minutes ! Je n’aime pas ce qu’on a fait », a-t-il lâché sur Canal +. Un discours qu’il a poursuivi en conférence de presse d’après-match.