Soir de choc dans la capitale, où le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille (21h, un match à suivre en direct sur notre live commenté), au Parc des Princes, pour le deuxième Classique de la saison. Quatre mois après la victoire parisienne à l’Orange Vélodrome (2-0) rendue possible par Kylian Mbappé et Julian Draxler, la formation phocéenne espère bien prendre sa revanche pour rester dans la course au podium. De son côté, solide leader, le PSG doit se reprendre devant son public après l’élimination contre Manchester United en Ligue des Champions.

Au coup d’envoi, côté parisien, Thomas Tuchel aligne un 3-5-2 avec Alphonse Areola dans le but. Devant lui, Thiago Silva et Marquinhos sont rejoints par Kimpembe. Au milieu, Dani Alves accompagne Verratti et Paredes dans le coeur du jeu, dans les couloirs, Meunier et Kurzawa sont présents. Devant, Mbappé est aligné aux côtés de Di Maria. Côté Marseillais, Rudi Garcia peut finalement compter sur Mario Balotelli, incertain jusque dans les derniers instants, et ne change rien ! Mandanda est présent dans le but, avec Sarr, Kamara, Caleta-Car et Sakai devant lui. Les deux latéraux, Thauvin et Ocampos sont toujours là et entourent une nouvelle fois le duo Lopez-Sanson. Balotelli et Germain font de nouveau la paire devant.

Les compositions d’équipes :

PSG : Areola - Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe - Meunier, Dani Alves, Verratti, Paredes, Kurzawa - Di Maria, Mbappé

OM : Mandanda - Sarr, Kamara, Caleta-Car, Sakai - Thauvin, Lopez, Sanson, Ocampos - Germain, Balotelli