Thomas Tuchel a étonné son monde hier au moment de donner sa composition du PSG face à l’OM. Surprises au coup d’envoi, Adrien Rabiot et Kylian Mbappé n’étaient pas dans le onze de départ. On l’a appris plus tard mais l’entraîneur allemand n’a pas apprécié le retard des deux joueurs lors de la causerie d’avant-match. « C’était un choix disciplinaire. C’est toujours comme ça. Un joueur qui arrive une fois en retard n’est pas apte », expliquait Tuchel après la victoire 2-0 du PSG sur l’OM au Vélodrome où Mbappé a marqué.

Le coach allemand a révélé à demi-mot que ce n’était pas la première que le champion du monde avait des problèmes de montre. RTL confirme ça ce soir en dévoilant que mercredi dernier avant le match de Ligue des Champions face à Naples, Mbappé s’est pointé au rassemblement des joueurs avec... 20 minutes de retard. Tuchel est alors entré dans une colère noire, affirmant au joueur qu’il pourrait très bien le remplacer. S’il ne l’a pas fait mercredi, il a fini par passer à l’acte dimanche après un second retard du concerné.