Le Paris Saint-Germain s’est fait plaisir mercredi soir en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. Les coéquipiers de Javier Pastore se sont imposés (4-2) sur le terrain de Strasbourg, prenant ainsi leur revanche sur le club alsacien qui l’avait battu en championnat il y a dix jours. L’Argentin a analysé le match.

« On a encaissé 2 buts mais c’est un terrain difficile, avec une équipe qui contre-attaque vite. C’était un défi de battre cette équipe de Strasbourg, on avait perdu contre eux en Championnat et on avait envie de montrer que l’on était les plus forts », a lâché Pastore dans la zone mixte.