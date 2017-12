Le futur de Javier Pastore au Paris Saint-Germain reste plus flou que jamais. Le talentueux argentin de 28 ans est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2019, et a plutôt déçu lors de ses rares apparitions en ce début de saison.

Et selon les informations de L’Équipe, El Flaco souhaiterait quitter le Parc des Princes, malgré avoir reçu les ovations lors du dernier match contre Caen (3-1). L’ancien joueur de Palerme cherche plus de temps de jeu, à six mois de la Coupe du monde avec l’Argentine. La Serie A (dont l’Inter Milan) semble la destination la plus probable pour Pastore, mais les clubs n’osent pas encore se manifester.