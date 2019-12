Légende parisienne, Pedro Miguel Carreiro Resendes dit Pauleta reste un amoureux du club francilien, et ce même s’il a pris sa retraite en 2008 après un maintien acquis dans la douleur. Onze ans plus tard, le Paris Saint-Germain va bien mieux et Edinson Cavani a obtenu le statut de légende dans la capitale française au même titre que son illustre prédécesseur. Interrogé par Le Parisien, le Portugais a expliqué qu’il aimerait voir le natif de Salto rester, mais espère qu’il aura au moins une sortie à la hauteur de son passage au PSG.

« Edinson est un grand joueur qui a, lui aussi, marqué l’histoire du PSG. Mais le foot est comme ça, j’espère que tout va bien se terminer, que Paris va marquer le coup… Le club et le joueur méritent que tout se termine bien. Je l’apprécie beaucoup, c’est un grand joueur, un grand monsieur. J’espère qu’Edinson continuera avec le PSG. Mais un jour tout s’arrête, le football est comme ça » a-t-il expliqué.