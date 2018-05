Ce vendredi, le Paris Saint-Germain se déplace au stade de la Licorne pour y affronter Amiens. Si ce match de la 36e journée reste sans enjeu majeur pour les Parisiens déjà sacrés champions de France, Amiens tentera de faire chuter le nouveau champion.

Un déplacement en Picardie qui s’effectuera sans Thiago Silva et Julian Draxler victimes de problèmes musculaires. Deux absences qui s’ajoutent à celles de Verratti opéré des adducteurs et forfait jusqu’à la fin de la saison, et celle de Neymar en convalescence. Incertain jusqu’ici, Adrien Rabiot effectue son retour dans le groupe parisien.

Le groupe du PSG

Areola, Trapp - Berchiche, Alves, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Meunier, Rimane - Diarra, Lo Celso, Nkunku, Pastore, Rabiot, Motta - Mbappé, Di Maria, Cavani