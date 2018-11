Les faits remontent au 28 octobre dernier. Arrivés en retard à la causerie avant le Classique contre l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot et Kylian Mbappé avaient été mis sur la touche par Thomas Tuchel. Si finalement l’attaquant international est entré et a trouvé le chemin des filets en 4 minutes, le milieu de terrain n’est pour sa part pas entré en jeu. Et cette sanction l’aurait poussé à prendre une décision radicale.

En effet, c’est ce que raconte RMC Sport. Mécontent de son temps de jeu depuis cet incident, Adrien Rabiot ne souhaiterait plus prolonger, alors qu’un accord était proche lors des dernières semaines. L’entraîneur allemand, qui l’avait convaincu de rester au PSG et d’étendre son bail, pourrait finalement regretter d’avoir mis sur la touche Adrien Rabiot, toujours dans le viseur de plusieurs grands clubs européens.