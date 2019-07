On le sait, Leonardo aimerait bien recruter le gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma. Mais dernièrement, Paolo Maldini (le directeur sportif rossonero) et le joueur ont clairement indiqué qu’un départ n’était pas vraiment au programme. Sauf que la Gazzetta dello Sport nous apporte un nouvel élément dans ce dossier. Le quotidien au papier rose croit savoir que la direction milanaise serait bien prête à écouter toute offre pour son joueur, surtout si elle leur permet de renflouer grandement les caisses du club.

Et si Paris a bien formulé une proposition, le journal précise que l’AC Milan a été déçu de voir que le package à 50 M€ incluait Alphonse Areola. En clair, le portier français a été estimé à 30 M€ et donc ce n’est qu’un chèque de 20 M€ qui viendrait garnir le compte en banque lombard. Trop peu pour ces derniers. De plus, le salaire du champion du monde tricolore serait le même que celui de Donnarumma, donc pas d’économie en vue.

