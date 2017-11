Mardi en conférence de presse, Unai Emery avait botté en touche concernant la possible arrivée au mercato d’hiver du jeune brésilien de Fluminense Wendel. « Moi, je pense au présent. » avait déclaré le coach parisien. Ce mercredi, L’Equipe révèle que le dirigeants du PSG ne seraient finalement pas si enclins que cela à recruter le milieu de terrain de 20 ans.

En plus de l’obligation du club de vendre pour soulager les finances déséquilibrées après les achats de Neymar et Mbappé, le club ne serait finalement pas non plus emballé par le profil du joueur. D’où la longévité du dossier. Enfin, rien n’indique qu’Antero Henrique et Unai Emery soient en total accord pour trancher sur l’arrivée ou non de Wendel.