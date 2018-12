Dans quelques jours maintenant, le PSG ira défier l’Etoile Rouge à Belgrade. Les hommes de Thomas Tuchel ont leur destin entre leurs mains puisqu’il leur suffit de prendre un point pour rejoindre le tour suivant. De plus, à l’aller, Neymar et sa bande avaient collé un 6-1 au club serbe. Et pour ce rendez-vous capital, 500 parisiens feront le déplacement.

Selon Le Parisien, la tendance est à la vigilance puisqu’après les incidents du match aller et les soupçons de match truqué après le 6-1, les supporters serbes seraient remontés contre ceux du PSG. Ainsi, ce déplacement est très encadré par la sécurité. Il a également des répercussions sur le programme des joueurs, qui s’entraîneront pour la première fois de la saison à l’extérieur la veille du match, eux qui s’envoleront lundi midi. De quoi rajouter une pression supplémentaire autour d’un match crucial.