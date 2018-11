Si le PSG affronte Toulouse samedi au Parc des Princes (à suivre en direct commenté sur notre live), les regards sont déjà tournés vers le choc face à Liverpool en Ligue des champions mercredi. Blessés, Neymar et Kylian Mbappé sont incertains pour ce match important. Présent en conférence de presse, Julian Draxler a trouvé une méthode particulière pour motiver encore un peu plus l’international français.