Ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain, Raí (il a porté les couleurs parisiennes entre 1993 et 1998) a parfois vu son nom apparaître ces dernières années concernant un retour au PSG, où il pourrait prendre un poste au sein de la direction du club de la capitale.

Mais le Brésilien a démenti un retour prochain au PSG, dans un entretien accordé au Parisien : « Non, je ne l’imagine pas (être directeur sportif de Paris, ndlr). J’ai mon expérience à São Paulo. Il n’y a rien qui aille en ce sens pour l’instant. Je veux bien faire mon travail là-bas et après on verra. Oui, ça va arriver (un retour en Europe, ndlr). Pas forcément en tant que directeur sportif, et pas forcément au PSG. »