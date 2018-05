37e et avant-dernière journée de Ligue 1 ce soir avec le premier multiplex de la saison au programme. Déjà sacré champion de France depuis plusieurs semaines, le PSG joue son dernier match au Parc des Princes lors de la réception de Rennes. L’occasion d’offrir un dernier spectacle à son public avant les festivités.

Unai Emery doit se passer des services de Neymar mais aussi de Verratti ou encore Cavani et Thiago Silva. C’est Thiago Motta qui portera le brassard ce soir pour son dernier match à domicile avant la retraite. Il évoluera au milieu avec le jeune Lo Celso et Diarra. Devant, Mbappé est épaulé par Di Maria et Nkunku. En face, Rennes jouera avec Hunou en pointe à cause notamment de la blessure de Khazri.

Les compositions :

PSG : Trapp - Meunier, Marquinhos, Kimpembé, Berchiche - Diarra, Thiago Motta, Lo Celso - Di Maria, Mbappé, Nkunku

Rennes : Koubek - Traoré, Gnagnon, Gelin, Bensebaini - Zeffane, Prcic, André, Lea Siliki, Bourigeaud - Hunou.