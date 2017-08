Contraint à dégraisser, le PSG s’est d’ores et déjà mis d’accord avec Tottenham pour lui céder Serge Aurier. Les deux clubs se sont serrés la main il y a une dizaine de jours autour un transfert de 25 millions d’euros (plus deux de bonus) mais l’international ivoirien est toujours dans la Capitale. Pour cause, un soucis de visa. Condamné à deux ans ferme pour avoir frappé un policier en 2016, Aurier se voit dans l’impossibilité d’obtenir son laissez-passer pour l’Angleterre.

L’Equipe révèle ce matin que le latéral droit connaîtra la décision des autorités anglaises quant à sa demande de visa mardi 28 août, c’est-à-dire demain. En cas de refus, Aurier ne pourra pas se rendre en territoire britannique et donc, signer à Tottenham. Il y a bientôt 1 an, l’ancien Toulousain avait déjà été interdit de voyage à Londres, lorsque le PSG se déplaçait à Arsenal (2-2), en phase de poule de la Ligue des Champions.