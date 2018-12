Lors du match nul entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux dimanche dernier (2-2), la star parisienne Neymar est sortie sur blessure. Souffrant des adducteurs, on ne préfère pas prendre de risque du côté parisien, en vue du déplacement décisif à Belgrade mercredi prochain, pour y affronter l’Étoile Rouge, en Ligue des Champions (21h, à suivre en direct sur notre site).

Selon le journal L’Équipe, le Brésilien ne reprendra l’entraînement que ce dimanche, après avoir été ménagé mercredi pour la rencontre face à Strasbourg (1-1). Le quotidien sportif rapporte également qu’il ne ressentirait plus de douleur. Également mis au repos, Angel Di Maria et Juan Bernat ont repris l’entraînement aujourd’hui et seront opérationnel pour la confrontation européenne. Thomas Tuchel aura donc à disposition un groupe au complet.