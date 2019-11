Les tensions entre le Collectif Ultras Paris (CUP) et la direction du Paris Saint-Germain continuent. En effet, les ultras du club, qui n’ont pas fait le déplacement à Dijon, font part de problèmes de tensions avec une société en charge de la sécurité et de la décision d’interdire le stade à l’un de ses supporters. Ils souhaitent donc le retrait de la société Olips, en charge de la sécurité au Parc des Princes rapporte l’Equipe.

Une réunion de sécurité doit avoir lieu aujourd’hui en vue de l’affiche entre le Paris Saint-Germain et Bruges en Ligue des Champions ce mercredi, mais également entre les dirigeants de l’entreprise et les décideurs parisiens. Le CUP souhaite en effet boycotter cette rencontre en signe de protestation. En cause : ils accusent les agents de sécurité de les dénoncer au club ou encore aux forces de l’ordre. Une initiative renforcée par la demande d’interdiction de stade pour l’un des membres actifs du CUP, suite à des menaces envers des fonctionnaires de police. Cependant, la tendance serait que le club n’accédera pas à cette demande. Affaire à suivre.