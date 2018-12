Ce dimanche soir, Bordeaux accueille le Paris Saint-Germain (à suivre en direct commenté sur notre live), au Matmut Atlantique. L’occasion pour le manager des Girondins Ricardo, de retrouver son ancien club. Dans une interview accordée au Parisien, le technicien brésilien est revenu sur le choix de Neymar de quitter le Barça pour rallier la capitale.

« Les gens disent qu’il voulait sortir de l’ombre de Messi. C’est faux. Il a fait le bon choix à mon avis. Je ne me compare pas à Neymar. Mais quand j’ai quitté Benfica pour rejoindre Paris, on m’a posé la même question. Je quittais un club où j’avais atteint deux fois la finale de la Ligue des champions en 1988 et 1990. On me proposait un contrat plus important et de construire un grand club à Paris. C’est exactement ce qui arrive à Neymar. Il a vu à Paris la possibilité de construire un club très important. A Barcelone, Neymar s’en va, un jour Messi, le club continuera à vivre grâce à son histoire. Je comprends son envie de construire une nouvelle histoire à Paris », a ainsi révélé l’ancien défenseur central du PSG.

.