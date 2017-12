Depuis son transfert historique au Paris Saint-Germain à la fin du dernier mercato estival, Kylian Mbappé se trouve sous le feu des projecteurs. L’attaquant de 18 ans est forcément très attendu lorsqu’il s’exprime, comme c’était le cas lorsqu’il avait lâché cette phrase polémique : « Quand j’ai signé au PSG, on ne me demande pas de gagner le Classico, mais des titres ».

On apprend désormais par le biais d’Europe 1 que le club de la capitale aurait interdit les sorties médiatiques à l’international français. Une information non confirmée encore par le club. « Ce silence aurait été imposé par le club, même si le PSG, contacté par Europe 1, dément tout ordre en ce sens. Le clan Mbappé lui a aussi demandé de ne plus s’exprimer, mais dans le but de le protéger. Qu’est-ce qu’il a pris après ses déclarations à Marseille », a confié une source proche du joueur au média français. « Il est encore jeune, il apprend, il doit assimiler tout ça ».