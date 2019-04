Benjamin Stambouli (28 ans) a fréquenté Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain lors de la saison 2015-2016, la seule qu’il a finalement disputée du côté de la capitale. Les deux hommes se sont bien entendus. Dès lors, la mise à l’écart de Rabiot en raison de sa situation contractuelle peine l’ancien joueur de Montpellier, désormais à Schalke 04, comme il l’a expliqué dans l’émission Breaking Sport sur RMC Sport.

« Cela m’attriste un peu parce que c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. C’est un bon mec, Adrien, et c’est un super joueur qui pourrait amener à cette équipe. De le voir à l’écart, ça me fait un peu mal. (…) Maintenant, du point de vue du club, c’est très difficile à gérer. Si on le laisse jouer et s’exprimer, il pourra partir libre avec toute son aise, ce qui enverra un message aux autres coéquipiers qui peuvent se dire ’même si on arrive en fin de contrat, le club va nous laisser jouer’. Moi, ça me fait un peu de peine pour Adrien parce que je préférerais largement le voir sur le terrain et le voir faire de belles performances », a-t-il expliqué.