La trêve internationale a laissé des traces du côté du Paris Saint-Germain. Touchés avec le Brésil et la France mardi soir, Neymar et Kylian Mbappé sont incertains pour la rencontre contre Toulouse en Ligue 1 samedi (17h, à suivre en direct sur notre site), mais aussi pour le match très important de mercredi contre Liverpool en Ligue des Champions (21h, à suivre sur notre live commenté). Et un autre joueur pourrait ne pas répondre présent contre le Téfécé.

Auteur de sa première sélection avec l’équipe de France Espoirs jeudi dernier face à la Croatie (2-2), Stanley N’Soki avait dû quitter ses partenaires tricolores suite à une blessure à la cuisse. Et le défenseur parisien ne semble pas totalement remis. Le Parisien avance en effet ce mercredi que le joueur de 19 ans poursuit ses soins mais devrait rater le match de samedi. Le natif de Poissy devrait tout de même retrouver le groupe prochainement et répondre présent pour la réception de Liverpool. Un autre coup dur donc pour Thomas Tuchel, qui pourrait faire tourner dans trois jours.