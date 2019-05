On le sait depuis quelques semaines, la relation entre le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, et l’entraîneur des U19, Thiago Motta, n’est pas au beau fixe. Et cela va avoir des conséquences directes sur l’avenir de l’Italien, puisque Le Parisien a indiqué que dimanche dernier, l’ex-milieu de terrain a annoncé à ses jeunes joueurs son départ en fin de saison. « C’est notre dernier match de la saison à domicile, c’est aussi la dernière fois que je suis votre entraîneur pour un match au Camp des Loges », aurait ainsi déclaré Motta, juste avant la rencontre face aux U19 de Boulogne-sur-Mer (4-1).

Le Transalpin dirigera donc son dernier match avec les jeunes Parisiens le 19 mai prochain (contre Saran), avant de quitter son poste. La suite de sa carrière semble encore floue, mais il pourrait garder un rôle au sein du PSG en tant qu’ambassadeur, tout en continuant sa formation d’entraîneur en parallèle.