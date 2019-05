Le torchon brûle de plus en plus entre Thiago Motta et la direction du Paris Saint-Germain, et plus particulièrement Antero Henrique. Dernièrement, L’Equipe expliquait que le technicien des U19 devait avoir un rendez-vous avec son directeur sportif ce jeudi pour évoquer une interview accordée à RMC Sport sans l’accord du club. Une sanction financière a même été avancée par Le Parisien.

L’entrevue devait donc avoir lieu aujourd’hui mais d’après les informations de RMC Sport, l’ancien milieu de terrain italien ne s’est pas présenté à cet entretien avec Antero Henrique. Une information confirmée par l’agent de Motta, Alessandro Canovi. « Thiago Motta en conformité à ses droits garantis par le code du travail, n’est pas allé au siège du PSG aujourd’hui. Par respect de l’institution PSG, Thiago a informé les dirigeants du club à l’avance de cette décision ». Désormais, la formation parisienne aurait environ un mois pour lui transmettre sa sanction.