Hier soir, alors que le Paris Saint-Germain s’emparait de son septième titre national, Neymar a fait parler de lui en postant une photo où l’on voit le Brésilien jouer au poker plutôt que d’être présent au Parc. Mais quelques instants plus tard, l’international auriverde a posté ce message sur Instagram : « j’aurais aimé être plus près de vous. Allez Paris ! » Ce à quoi son coéquipier et compatriote Thiago Silva a répondu :

« Je veux dédier ce titre à Neymar, un garçon qui a été très impliqué (dans la conquête du titre). Nous savons tous ce qu’il traverse en ce moment. Il aurait aimé être avec nous, surtout lors du match retour (de LdC) face au Real Madrid. Je suis sûr qu’il a beaucoup souffert. Je voudrais lui dire que nous sommes tous avec lui, que nous attendons son retour. » Le message est passé.