Annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon (40 ans) pourrait s’offrir un dernier défi en France. Une possibilité très crédible qui permettrait aux Franciliens de réaliser l’un des coups de l’été. Interrogé par Le Parisien, Thiago Silva a commenté une éventuelle arrivée du portier italien.

S’il avoue ne pas avoir dialogué avec le désormais ancien joueur de la Juventus, le défenseur brésilien estime que ce dernier serait un renfort de taille : « Non je n’ai pas encore parlé avec lui. Mais qu’est-ce que je peux vous dire sur Buffon ? Il a tout fait avec l’Italie, c’est une star internationale. Et on sera vraiment content s’il arrive, parce qu’il pourra nous apporter quelque chose en plus. »