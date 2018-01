Sous contrat au Paris SG jusqu’en juin 2020, Thiago Silva (33 ans) est l’un des cadres du projet QSI. Le défenseur central international brésilien (67 sélections, 5 réalisations), interrogé au micro de Radio Globo, s’est confié au sujet de ses envies pour son avenir. Comme souvent, il a évoqué un possible retour au sein de son club formateur au Brésil, Fluminense.

« Il est toujours difficile de dire ce qu’on fera à l’avenir, l’envie est évidemment toujours de revenir où tout a commencé, à Fluminense. J’y ai passé trois années de ma carrière très importante. C’est un club qui m’a ouvert ses portes pendant ma maladie, j’ai une affection particulière pour ce club, j’y ai beaucoup d’amis, mais on est encore loin de tout ça », a-t-il confié, abordant ensuite la question de sa reconversion, une fois les crampons raccrochés. « Je veux m’éloigner des micros, car cela ne me réussit pas trop. Être dirigeant ne me convient pas trop non plus. Être sur le banc, aider, donner des indications, peut-être un peu plus. Mais on ne sait jamais. Il faut commencer à penser à la reconversion. Peut-être entraîneur. On va voir ».