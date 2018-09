Choc de la première journée de Ligue des Champions, le duel entre Liverpool et le Paris Saint-Germain (à suivre en direct sur notre live commenté) promet du spectacle. Interrogé en conférence de presse sur cette rencontre, Thiago Silva s’est satisfait de débuter à Anfield : « C’est une bonne chose, on n’a pas le droit de choisir contre qui on va jouer. Bien sûr que ça va être un match difficile surtout à l’extérieur ici l’atmosphère est particulière comme au Parc. Nous sommes contents pour nos supporters qui sont là pour nous aider. »

Le défenseur central brésilien a ensuite mis en avant les trios offensifs de Liverpool (Mané, Salah, Firmino) et du Paris Saint-Germain (Mbappé, Cavani, Neymar) : « On va tout donner pour rentrer chez nous avec un bon résultat. Nous sommes très préparés pour ce match-là. Pour les supporters ça va être magique avec les deux attaques les plus fortes au monde trois de notre côté, trois de l’autre. Ce sera forcément un match compliqué. Je suis impatient de jouer cette partie. »