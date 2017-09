Présent en conférence de presse ce lundi soir à la veille de Celtic Glasgow-PSG, Thiago Silva a refusé le statut de favori de son équipe dans la compétition. Il faut dire que le traumatisme du Nou Camp en mars dernier est toujours présent dans les têtes.

« Je ne sais pas encore si on est favoris ou pas. Mais je suis sûr que l’on a beaucoup de joueurs avec beaucoup de qualités. Après on ne sait pas si on va gagner. Pour le match de demain on a bien travaillé, on a bien analysé cette équipe. Demain on veut donner un bon visage et essayer de nous imposer ici. »