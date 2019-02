Ce matin dans Le Parisien, un proche de Thomas Meunier s’inquiétait du sort réservé au Belge par Thomas Tuchel. En effet depuis le début de la saison, le latéral droit joue moins. Son entraîneur allemand lui préfère le jeune Thilo Kehrer ou le vétéran Dani Alves.

Le joueur, qui est sous contrat jusqu’en 2020, a directement répondu sur Twitter en maniant l’humour et l’ironie. « Et l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours aurait dit à un proche de celui-ci qu’il l’avait vu », associé au hashtag "la bonne vieille méthode du proche". Voilà qui est dit. Meunier a disputé 23 rencontres toutes compétitions confondues cette saison pour 4 buts et 6 passes décisives.