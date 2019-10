Angel Di Maria a brillé avec le PSG en s’offrant un doublé en première mi-temps face à l’OGC Nice, dont un but fabuleux, d’un petit lob, tout en toucher et en angle fermé. Après la rencontre, Thomas Meunier, le latéral droit qui a lancé l’Argentin sur cette action, est revenu sur ce but, et plus globalement sur la qualité de son coéquipier.