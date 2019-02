Pas toujours titularisé par Tuchel (16 matches cette saison en Ligue 1) et victime récemment d’une légère commotion cérébrale, Thomas Meunier a fait hier son retour dans l’effectif parisien, inscrivant même le troisième but des siens contre Dijon (3-0). Et si un départ du latéral belge est parfois évoqué, lui a indiqué, après le quart de finale d’hier soir, vouloir continuer l’aventure au PSG.

« C’est le foot. Il me reste un contrat jusqu’en 2020, a confié Meunier au Parisien. Je suis ravi ici, j’adore vraiment la ville et le club. Les probabilités, au début de ma carrière, étaient de 0,0001 % que je joue un jour pour le PSG. Je n’ai aucune raison de me plaindre en réalité. » Le message est passé !