Le retour de Neymar fait du bien au Paris Saint-Germain. Cependant, cela n’empêche pas les rumeurs mercato de venir frapper à la porte du Brésilien, suite au feuilleton de cet été avec l’intérêt du FC Barcelone pour le faire revenir. Thomas Tuchel, présent en conférence de presse avant la rencontre face à le Mans demain soir (21h05) en 8es de finale de la Coupe de la Ligue BKT, a expliqué que le numéro 10 du PSG se sent bien, et que cela est une excellente chose pour lui, comme pour le groupe.

« On doit demander à Neymar, pas à moi. Entre nous, pas grand-chose n’a changé. Il est heureux parce qu’il n’est pas blessé et il voit que l’équipe grandit et est meilleure. C’est lui. Il est accepté dans le vestiaire. Il gagne du rythme physiquement. Il parle toujours directement. Il se sent bien, il aime le foot et jouer dans une équipe compétitive. On peut profiter de son talent, c’est bien », a-t-il avoué.