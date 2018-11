Dimanche soir, Thomas Tuchel a tranché dans le vif. Le coach allemand a laissé Kylian Mbappé et Adrien Rabiot sur le banc face à l’OM (Mbappé est entré en cours de match, ndlr). Les deux joueurs ont été sanctionnés car ils étaient arrivés en retard à la causerie d’avant-match. En conférence de presse, Tuchel est revenu sur le sujet, lui qui avait été très touché par ces événements. « Oui, nous réfléchissons toujours. C’était nécessaire que je ne sois pas trop ému. C’était important de réfléchir à ce qu’il s’est passé à Marseille, de façon tranquille et sans pression. Les choses sont passées. Maintenant, notre attention est sur Lille, les choses sont finies ».

Des événements qui peuvent faire évoluer son équipe de façon positive. « J’espère que le groupe va évoluer. Mais à mon avis, c’est un process qui n’est jamais terminé avec le groupe et dans le groupe. C’est aussi nécessaire des choses comme ça, que je n’aime pas. Je n’aime pas faire ces choses. Mais quelque fois, c’est nécessaire après on doit regarder vers l’avant ». Et c’est vers Lille que Thomas Tuchel et le PSG regardent à présent.