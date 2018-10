Las des critiques à son sujet en raison de son faible temps de jeu au Paris SG, Julian Draxler a répondu à ses détracteurs en s’offrant un but samedi après-midi contre Amiens (5-0, 10e journée de Ligue 1). Un but très important si l’on en croit son coach Thomas Tuchel.

« Ce n’est pas facile pour Julian car il n’a pas commencé beaucoup de matches avec nous, ni beaucoup joué avec l’Allemagne durant cette trêve internationale. Mais j’avais un bon pressentiment de le faire débuter aujourd’hui. C’était important pour sa confiance. Il a bien joué offensivement. Défensivement, il a souffert d’un peu de manque d’intensité en première mi-temps. La deuxième était mieux. Son but est joli. Il est également très important pour lui et pour l’équipe, car c’est un joueur dont on a besoin », a-t-il glissé en conférence de presse d’après-match. L’ancien de Schalke 04 appréciera le soutien.