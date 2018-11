Demain soir, le Paris Saint-Germain recevra le LOSC au Parc des Princes. Un match dont a parlé Thomas Tuchel ce jeudi matin en conférence de presse. « On doit voir mais je ne vais pas dire comment on jouera demain. Mais c’est clair que ce sont deux matches dures jouer. Marseille, puis Lille à présent, en ce moment, ce sont des matches super difficiles. C’est bien pour nous. Contre Lille, ce sera super dur. Ils ont des qualités individuelles. Ikoné, Bamba, Pépé, Rémy, Leão, ils sont super dangereux avec leurs contre-attaques. Pour demain, ce sera très important pour nous de bien contrôler les attaques et les contre-attaques avec leurs attaquants rapides et agressifs. Ils sont toujours dangereux. Ils ont un bon entraîneur. Ce sera dur demain. Mais ce sera possible pour nous de gagner uniquement si on est concentré sur demain et pas sur Naples ».

Les Dogues, deuxièmes du championnat, sont-ils les adversaires les plus dangereux en L1 pour Paris ? « Nous n’avons pas peur, mais nous avons du respect pour Lille. Nous avons pour Lyon aussi qui a gagné à Manchester City en Ligue des Champions. Ce n’est jamais facile contre Lyon. C’est une équipe vraiment top. A MArseille, au Vélodrome, c’est toujours difficile pour Paris. Mais Lille et le coach font une saison fantastique et ils ont beaucoup de points. C’est mérité. Le match de demain soir sera dur. Il faudra faire attention à beaucoup de choses demain. Ce sera possible d’avoir une 12ème victoire si on a un niveau maximum », a assuré le coach parisien.