L’entraîneur du PSG Thomas Tiuchel s’est un peu emballé sur le retour d’Edinson Cavani lors de sa dernière conférence de presse. L’optimisme était de retour au Camp des Loges quant à une possible participation de l’Uruguayen au match face à Caen (18e du classement de Ligue 1) samedi et surtout à la réception de Manchester United pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions mercredi prochain. Mais voilà, le coach allemand a calmé l’enthousiasme et expliqué qu’il ne serait pas dans le groupe pour le déplacement à Caen et que ce serait trop juste, à l’heure actuelle, pour la Ligue des Champions.