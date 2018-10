Présent en conférence de presse au Camp des Loges, Thomas Tuchel a profité de son passage face aux médias pour évoquer le cas Moussa Diaby. Prometteur depuis l’arrivée du technicien au PSG, le milieu parisien grappille du temps de jeu avec brio. Ce qui n’étonne pas visiblement l’entraîneur parisien.

« J’aime beaucoup Moussa, il a mérité de rester avec nous. Il est arrivé à Singapour, contre l’Atletico, il a joué 45 minutes, c’était impressionnant. Il a compris qu’elle était la différence entre être un joueur professionnel et être un joueur professionnel au PSG. Il a beaucoup de talent, il est peut-être un joueur professionnel, mais au PSG c’est autre chose. Tu dois prouver chaque jour, et être un joueur offensif ce n’est pas facile ici. Il y a des grands joueurs à son poste. Mais maintenant, il a compris et travaille dur, je suis content, il s’améliore, » explique ainsi Tuchel. Reste à savoir si Moussa Diaby obtiendra du temps de jeu samedi face à Amiens (en direct commenté sur notre site).