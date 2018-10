Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a battu l’Olympique de Marseille sur le score de deux buts à zéro. Mais ce qui a le plus étonné avant la rencontre, c’était la composition de Thomas Tuchel. Adrien Rabiot et Kylian Mbappé, par sanction, étaient privés du onze titulaire, mais derrière une défense à trois. En l’absence de Thiago Silva (blessé) et de Presnel Kimpembe (suspendu), c’est Stanley Nsoki qui a accompagné Marquinhos et Thilo Kehrer. Tuchel est ravi de son jeune défenseur.